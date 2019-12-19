Павловский: Путин ещё не отказался от версии проекта «Преемник»
Глава Фонда эффективной политики в эфире НСН предположил, что российский президент не оставляет мысли о возможном преемнике.
В Госдуме готовы обдумать предложение Путина об ограничении сроков на посту президента. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что идея вполне реальна и требует обсуждения. Он уточнил, что изменение количества президентских сроков «процедурного референдума не потребует». «Самое главное - президент подтвердил неизменность главы конституции об основных правах и свободах человека и гражданина», - заключил глава комитета Госдумы.
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский обсудил с НСН заявления Путина об отказе трогать первую часть Конституции России.
«Я не слышал ничего такого, чтобы Путин намекал на намерение возглавить парламент после прекращения своего президентства. Единственное, что было слышно, что есть простой способ решить проблему транзита власти. Позитивным знаком можно считать, что Путин не хочет менять Конституцию. Это важно, потому что мы видим, что в прессе запускаются "пробные шары" о том, что Конституцию надо менять. Это очень опасный путь, и Путин на него не пошел. Я так думаю, он еще не оставил мысль найти какую-то версию проекта преемник. В какой-то момент он поймет, что это невозможно. В его случае у него слишком много неформальных полномочий, чтобы можно было передать их без риска для себя и страны. Он будет искать способ как-то разгрузить эту ситуацию. Это очень трудная задача - перераспределять полномочия. Поэтому он оставил эту возможность, разговаривая о балансе конституционных властей. Но сейчас у него нет стратегического штаба, который способен разработать такую задачу», - отметил политолог.
Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что он против принятия новой Конституции РФ, в основном законе закреплены «фундаментальные вещи», которые еще предстоит «полностью реализовать». Он предложил подумать над возможностью изменений, например, когда парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции и нести дополнительную ответственность. Но делать это можно «только после хорошей подготовки, дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно», подчеркнул президент РФ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей