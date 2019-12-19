Павловский: Путин ещё не отказался от версии проекта «Преемник»

«Я не слышал ничего такого, чтобы Путин намекал на намерение возглавить парламент после прекращения своего президентства. Единственное, что было слышно, что есть простой способ решить проблему транзита власти. Позитивным знаком можно считать, что Путин не хочет менять Конституцию. Это важно, потому что мы видим, что в прессе запускаются "пробные шары" о том, что Конституцию надо менять. Это очень опасный путь, и Путин на него не пошел. Я так думаю, он еще не оставил мысль найти какую-то версию проекта преемник. В какой-то момент он поймет, что это невозможно. В его случае у него слишком много неформальных полномочий, чтобы можно было передать их без риска для себя и страны. Он будет искать способ как-то разгрузить эту ситуацию. Это очень трудная задача - перераспределять полномочия. Поэтому он оставил эту возможность, разговаривая о балансе конституционных властей. Но сейчас у него нет стратегического штаба, который способен разработать такую задачу», - отметил политолог.

Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что он против принятия новой Конституции РФ, в основном законе закреплены «фундаментальные вещи», которые еще предстоит «полностью реализовать». Он предложил подумать над возможностью изменений, например, когда парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции и нести дополнительную ответственность. Но делать это можно «только после хорошей подготовки, дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно», подчеркнул президент РФ.

