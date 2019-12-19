Политолог: После 2024 года Путин в президенты не пойдёт

«Смысл этой поправки в том, что следующий за Владимиром Путиным президент не будет иметь возможности исполнять свои обязанности 12 лет. Судя по всему, данная модель изменения политической системы обсуждалась в Совете Безопасности РФ, и было принято решение, которое Путин озвучил в ходе пресс-конференции. Это революция, да. Это не позволит в дальнейшем отдавать надолго власть в президентские руки. Но еще ничего не решили. Путин просто предложил тезис для обсуждения. В его устах, конечно, это звучит серьезно и весомо. Это говорит лишь о том, что Владимир Владимирович баллотироваться на президентский пост в 2024 году претендовать не собирается», - добавил он.

Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что он против принятия новой Конституции РФ, в основном законе закреплены «фундаментальные вещи», которые еще предстоит «полностью реализовать». Он предложил подумать над возможностью изменений, например, когда парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции и нести дополнительную ответственность. Но делать это можно «только после хорошей подготовки, дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно», подчеркнул президент РФ.

