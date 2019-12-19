Политолог: После 2024 года Путин в президенты не пойдёт

19 декабря 201918:42
Станислав Меркулов

Генеральный директор Центра политической информации в эфире НСН назвал революционным предложение президента об ограничении сроков пребывания на главном посту в стране.

В Госдуме готовы обдумать предложение Путина об ограничении сроков на посту президента. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что идея вполне реальна и требует обсуждения. Он уточнил, что изменение количества президентских сроков «процедурного референдума не потребует». «Самое главное - президент подтвердил неизменность главы конституции об основных правах и свободах человека и гражданина», - заключил глава комитета Госдумы.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире НСН назвал революционным предложение Путина об изменении сроков президентства. Он сделал вывод, что российский лидер на следующих выборах баллотироваться не намерен.

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«Смысл этой поправки в том, что следующий за Владимиром Путиным президент не будет иметь возможности исполнять свои обязанности 12 лет. Судя по всему, данная модель изменения политической системы обсуждалась в Совете Безопасности РФ, и было принято решение, которое Путин озвучил в ходе пресс-конференции. Это революция, да. Это не позволит в дальнейшем отдавать надолго власть в президентские руки. Но еще ничего не решили. Путин просто предложил тезис для обсуждения. В его устах, конечно, это звучит серьезно и весомо. Это говорит лишь о том, что Владимир Владимирович баллотироваться на президентский пост в 2024 году претендовать не собирается», - добавил он.

Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что он против принятия новой Конституции РФ, в основном законе закреплены «фундаментальные вещи», которые еще предстоит «полностью реализовать». Он предложил подумать над возможностью изменений, например, когда парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции и нести дополнительную ответственность. Но делать это можно «только после хорошей подготовки, дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно», подчеркнул президент РФ.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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