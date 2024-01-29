Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Действующий президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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«Я пресс-секретарь президента. Президент не участвует в предвыборных дебатах», - сказал Песков.

Ранее днем в ЦИК сообщили, что Путин официально зарегистрировна кандидатом на выборы главы государства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир ПутинДмитрий Песков

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