«Путин не будет собой рисковать»: Затулин о принятии Арменией статута МУС

России не на руку понижать уровень дипломатических отношений с Арменией после принятия Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС), рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его мнению, Москва, наоборот, на фоне происходящего должна увеличивать присутствие, сохраняя влияние в регионе.

Ранее днем парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Голосовала только фракция премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор», представители оппозиции вышли из зала заседаний.