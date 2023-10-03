«Путин не будет собой рисковать»: Затулин о принятии Арменией статута МУС
Москва не будет снижать уровень дипотношений с Ереваном после ратификации скандального статута, заявил НСН депутат Константин Затулин.
России не на руку понижать уровень дипломатических отношений с Арменией после принятия Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС), рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его мнению, Москва, наоборот, на фоне происходящего должна увеличивать присутствие, сохраняя влияние в регионе.
Ранее днем парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Голосовала только фракция премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор», представители оппозиции вышли из зала заседаний.
«Я не думаю, что с нашей стороны будет продуктивно понижать уровень дипломатических отношений. Правительство Пашиняна, конечно, пытается переориентировать армян на новые союзы, отказаться от отношений с Россией… Но это не значит, что все вопросы армянского народа уже решены и он так определился. С этой точки зрения понижение уровня нашего диппредставительства или что-то подобное играет на руку Пашиняну, ведь он к этому и стремится», - сказал Затулин.
По его мнению, Москве, наоборот, следует увеличить количество дипломатов в Армении, глядя на подозрительный рост числа третьих лиц и сторонних организаций в Армении.
«Уважающий себя президент не станет рисковать собой, направляясь в страну, которая обещает выдать того, кого этот Римский статут позволяет выдать на основании решения. На фоне наводнения Арменией дипломатами западных стран, грантов, всякого рода организаций третьего сектора, которые во множестве расплодились в Армении, нам нужно увеличивать, несмотря на противодействие, влиять на ситуацию, а значит, сохранять там способный дипломатический корпус», - резюмировал депутат.
Ранее Ереван предложил Москве подписать соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте Международного уголовного суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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