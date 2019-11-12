Путин не будет принимать решения до стабилизации ситуации в Израиле

Президент России Владимир Путин решит, отпускать ли на свободу израильтянку Нааму Иссахар, только после окончания формирования правительства в Израиле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.



По данным собеседников агентства, Путин не хочет решать этот вопрос сейчас, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху находится в неустойчивом политическом положении. В сентябре в Израиле впервые прошли досрочные выборы в парламент, на которых партия Нетаньяху «Ликуд» уступила оппозиционной «Кахоль-Лаван», и право сформировать новое правительство перешло к главе партии «Казоль-Лавана» Бени Ганцу. Если новое правительство не будет сформировано, то в течение трех недель парламент обязан предложить кандидата на пост премьер-министра.

До тех пор израильтянка Иссахар, которая была задержана в Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков, будет находиться в российской тюрьме. Ранее Россия предложила выдать Иссахар в обмен на хакера Алексея Буркова, который был задержан в Израиле в 2015 году.





