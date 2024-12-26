Путин назвал зеркальными ответы России на удары по своей территории

Россия всегда отвечает зеркально на удары Украины по своей территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин. его слова распространила пресс-служба Кремля.

«Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же», — сказал глава государства.

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По словам Путина, по российской территории применили пять-семь ракет ATACMS. В ответ на это российская армия ответила комплексным ударом с применением высокоточного дальнобойного оружия.

24 декабря в Киеве произошли взрывы. Минобороны России сообщило, что российская армия нанесла удары дальнобойным оружием по пункту управления Службы безопасности Украины, назвав это ответом на удар Киева ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Ростовской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

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