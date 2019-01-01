Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

По его словам без транзита российского топлива это невозможно. Глава государства уточнил, что Украина берет газ из России в, так называемом, «обычном режиме», а в документах указывает, что это реверс. Он также отметил, что страна получает топливо в два раза дороже, чем могла бы при переходе на прямые поставки. Президент подчеркнул, что уже делился этой информацией с представителями украинской оппозиции Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал в беседе с НСН, что сложное экономическое положение в стране – результат процессов, запущенных властями Украины, в частности Петром Порошенко.

