Путин назвал условия вывода войск из Сирии
Президент России Владимир Путин назвал условия вывода войск из Сирии. По его словам, это станет возможным сразу после того, как власти Дамаска сообщат, что больше не нуждаются в помощи Москвы.
Глава государства добавил, что Сирия должна быть освобождена от иностранных военных. Кроме того, по его словам, должна сохраняться и территориальная целостность республики.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии 9 октября. Американский лидер Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турцию в случае проведения операции. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, почему Турция не испугалась угроз Трампа.
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