Путин назвал условия вывода войск из Сирии

Глава государства добавил, что Сирия должна быть освобождена от иностранных военных. Кроме того, по его словам, должна сохраняться и территориальная целостность республики.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии 9 октября. Американский лидер Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турцию в случае проведения операции. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, почему Турция не испугалась угроз Трампа.





