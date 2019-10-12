Путин назвал условия вывода войск из Сирии

12 октября 201914:19

Президент России Владимир Путин назвал условия вывода войск из Сирии. По его словам, это станет возможным сразу после того, как власти Дамаска сообщат, что больше не нуждаются в помощи Москвы.

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Глава государства добавил, что Сирия должна быть освобождена от иностранных военных. Кроме того, по его словам, должна сохраняться и территориальная целостность республики.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии 9 октября. Американский лидер Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турцию в случае проведения операции. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, почему Турция не испугалась угроз Трампа.



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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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