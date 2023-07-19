Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку

По его словам, главным условием является это восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы.

Помимо этого, необходимо вывести из-под санкций российское зерно и удобрения, а также ликвидировать препятствия для российских банков, в том числе подключение их к SWIFT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

