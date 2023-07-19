Путин: Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос
Президент России Владимир Путин заявил, что невыполнение российских условий зерновой сделки является наглостью и бесцеремонностью. Соответствующее заявление сделал российский лидер на совещании с членами правительства.
По его словам, Москва проявляла чудеса терпения, постоянно продлевая зерновую сделку, которая обернулась прямыми потерями для отечественных аграриев, сумма которых составляет порядка 1,2 млрд долларов.
Глава государства отметил, что никаких обязательств и договоренностей никто выполнять не собирался. По его словам, Запад постоянно что-то требовал от российской стороны. Путин подчеркнул, что именно западные страны сделали все, чтобы пустить зерновую сделку под откос и не пожалели на это сил. Он также добавил, что России создавали препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам мира.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru