Путин: Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос

Президент России Владимир Путин заявил, что невыполнение российских условий зерновой сделки является наглостью и бесцеремонностью. Соответствующее заявление сделал российский лидер на совещании с членами правительства.

По его словам, Москва проявляла чудеса терпения, постоянно продлевая зерновую сделку, которая обернулась прямыми потерями для отечественных аграриев, сумма которых составляет порядка 1,2 млрд долларов.

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Глава государства отметил, что никаких обязательств и договоренностей никто выполнять не собирался. По его словам, Запад постоянно что-то требовал от российской стороны. Путин подчеркнул, что именно западные страны сделали все, чтобы пустить зерновую сделку под откос и не пожалели на это сил. Он также добавил, что России создавали препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам мира.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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