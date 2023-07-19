Путин: Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос

Глава государства отметил, что никаких обязательств и договоренностей никто выполнять не собирался. По его словам, Запад постоянно что-то требовал от российской стороны. Путин подчеркнул, что именно западные страны сделали все, чтобы пустить зерновую сделку под откос и не пожалели на это сил. Он также добавил, что России создавали препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам мира.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

