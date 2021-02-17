Путин назвал цели противников «Северного потока-2»

Противники строительства «Северного потока-2» пытаются заставить таким образом Россию платить за ситуацию на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встреч с лидерами фракций Госдумы.

СМИ: США планируют предложить Германии сделку по Северному потоку - 2

«Почему так все крутится вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», - сказал российский лидер.

США нечего предложить Германии в вопросе «Северного потока — 2». Такое мнение в беседе с РИА ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Так она прокомментировала информацию о том, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом «Северный поток — 2» и что она уже начала переговоры с Берлином по этому поводу.



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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинСеверный Поток-2
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