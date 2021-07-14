Путин назвал свою статью про Украину «честной»
Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что его статья про Украину - честная и основана на исторических документах.
«Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда, но в основе именно исторические документы, которые в архивах лежат», - сказал глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью «Об историческом единстве русских и украинцев».
Украинский лидер отметил, что обязательно прочитает работу президента России и подумает над ответом.
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