Путин назвал свою статью про Украину «честной»

Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что его статья про Украину - честная и основана на исторических документах.

Зеленский оценил статью Путина об Украине

«Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда, но в основе именно исторические документы, которые в архивах лежат», - сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

Украинский лидер отметил, что обязательно прочитает работу президента России и подумает над ответом.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:УкраинаВладимир Путин
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