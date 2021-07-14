Путин назвал свою статью про Украину «честной»

«Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда, но в основе именно исторические документы, которые в архивах лежат», - сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

Украинский лидер отметил, что обязательно прочитает работу президента России и подумает над ответом.

