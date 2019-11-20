Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время форума «Россия зовёт!» он назвал «российскую угрозы» выдумкой, пишет RT.

Путин уточнил, что опасности нападения России на какое-либо государство нет, несмотря на «все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса».

«Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в стрaнaх НAТО жителей? Кaков суммaрный экономический и военный потенциaл? Это просто чушь, бред собaчий, «российскaя угрозa» — это выдумкa тех, кто хочет нaживaться нa своей роли передового отрядa борьбы с Россией. Получaть кaкие-то бонусы и преференции зa это», — рассказал он.

Ранее НСН писала, что во время форума «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин прокомментировал свои отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

