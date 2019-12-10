Путин назвал последствия летящего в полицейских стаканчика

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего», - сказал глава государства, добавив, что следом в представителя власти полетит стеклянная бутылка или камень.

Так Путин ответил главе Совета по правам человека при президенте РФ Валерию Фадееву в ответ на его замечание, что в России приговаривают к реальным срокам заключения за брошенный в сторону правоохранителей бумажный стаканчик.

Отвечая Фадееву, Путин также добавил, что вслед за бутылками и камнями протестующие начнут громить витрины и стрелять.

«Мы не должны допустить вот этого», - заключил Путин.

