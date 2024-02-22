Путин назвал обзывательство Байдена в свой адрес «адекватной реакцией»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в его адрес являются «адекватной реакцией», сообщает пресс-служба Кремля.

Байден допустил новые жесткие оскорбления Путина

Комментируя словам американского лидера, употребившего выражение «crazy S.O.B.», глава российского государства указал, что глава Белого дома не мог сказать ничего другого.

«Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо. Ты мне очень помог». Поэтому, это адекватная реакция», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что для России Байден предпочтительнее Дональда Трампа на посту президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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