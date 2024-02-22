Путин назвал обзывательство Байдена в свой адрес «адекватной реакцией»

Комментируя словам американского лидера, употребившего выражение «crazy S.O.B.», глава российского государства указал, что глава Белого дома не мог сказать ничего другого.

«Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо. Ты мне очень помог». Поэтому, это адекватная реакция», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что для России Байден предпочтительнее Дональда Трампа на посту президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».