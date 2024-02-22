Путин назвал обзывательство Байдена в свой адрес «адекватной реакцией»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в его адрес являются «адекватной реакцией», сообщает пресс-служба Кремля.
Комментируя словам американского лидера, употребившего выражение «crazy S.O.B.», глава российского государства указал, что глава Белого дома не мог сказать ничего другого.
«Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо. Ты мне очень помог». Поэтому, это адекватная реакция», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что для России Байден предпочтительнее Дональда Трампа на посту президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru