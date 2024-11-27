Путин назвал необычной торжественность приема в Казахстане

В рамках встречи российского лидера, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту столицы республики торжественным маршем прошёл почётный караул, а пролетевшие в небе истребители раскрасили его в цвета флага РФ.

«Мы встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, а такой торжественный антураж необычен», - заключил Путин.

Ранее в Казахстане заявили, что 27 ноября Путин посетит республику с государственным визитом и проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает RT.

