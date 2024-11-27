Путин назвал необычной торжественность приема в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин заявил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, что торжественность его встречи в Астане стала для него неожиданной. Об этом сообщает РИА Новости.
В рамках встречи российского лидера, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту столицы республики торжественным маршем прошёл почётный караул, а пролетевшие в небе истребители раскрасили его в цвета флага РФ.
«Мы встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, а такой торжественный антураж необычен», - заключил Путин.
Ранее в Казахстане заявили, что 27 ноября Путин посетит республику с государственным визитом и проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru