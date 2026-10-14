Собянин представил прогноз социально-экономического развития Москвы

На заседании президиума правительства Москвы утвержден прогноз социально-экономического развития города на 2027–2029 годы. Ожидается, что в будущие три года сохранится динамика роста по главным показателям. Валовой региональный продукт будет увеличиваться в диапазоне от 1,5% до 2,5%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Главный драйвер развития мегаполиса — производственный сектор. Активная политика столицы поможет развитию высокотехнологичных отраслей и обеспечит технологический суверенитет России. Рост выпуска продукции обрабатывающих производств планируется на 6-7,5% ежегодно. Ожидается повышение инвестиционной активности — в 2027-м она увеличится на порядка 0,5%, а в 2028–2029 гг. от 2,7% до 3,2%.

В числе ключевых факторов роста – стабильно высокая доля инвестиций и расходов на развитие в бюджете города, прежде всего на транспортную и инженерную инфраструктуру, стимулирование создания мест приложения труда.

Главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец подчеркнула, что прогноз является сбалансированным и реалистичным.

«Рост потребительского спроса в прогнозе Москвы замедляется относительно текущего года, но остается уверенным. Это реальность высокой востребованности кадров, высокой занятости. Прогноз по инвестициям тоже в ключе общероссийского тренда: сейчас идет замедление, следующий год тоже может оказаться непростым, но надежда на ускорение на более длинном горизонте остается», — указала она.

Ключевым отличием в прогнозе Москвы она назвала высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности, который прогнозируется выше 6% - почти вдвое больше общероссийского темпа.

Она напомнила, что в предыдущие три года по Москве этот показатель не спускался ниже 6%, за последние четыре года в среднем был двузначным, а сейчас держится выше 7%, в то время как по России он немногим более нуля.

«Это результат в том числе целенаправленной политики города и его экономических преимуществ. Очевидно, авторы прогноза предполагают сохранение этих благоприятных факторов, которые поддержат опережающие темпы роста обрабатывающей промышленности столицы», - отметила эксперт.

