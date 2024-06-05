Путин назвал морально-этическим шоком появление немецких танков на Украине

Появление немецких танков на Украине вызвало в России морально-этический шок. Об этом на полях ПМЭФ во время встречи с представителями СМИ заявил президент Владимир Путин.

По его словам, подобная реакция возникла из-за исторически сложившегося в российском обществе хорошего отношения к Германии.

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5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.

Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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