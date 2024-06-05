Путин назвал морально-этическим шоком появление немецких танков на Украине

Появление немецких танков на Украине вызвало в России морально-этический шок. Об этом на полях ПМЭФ во время встречи с представителями СМИ заявил президент Владимир Путин.

По его словам, подобная реакция возникла из-за исторически сложившегося в российском обществе хорошего отношения к Германии.