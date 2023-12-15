Путин назвал Конституцию России живым организмом
Президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций 15 декабря назвал Конституцию страны живым организмом.
Глава государства отметил, что в результате поправок 2020 года возросла роль парламента.
Ранее Путин указал на необходимость принятия поправок 2020 года. На встрече с судьями Конституционного суда глава государства заявил, что главной задачей основного документа является защита прав и интересов граждан.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил «точечные изменения» в Конституции России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru