«Разные планеты»: Сенатор Климов сравнил визиты Путина и Макрона в Казахстан
Макрон ищет способы найти альтернативные пути получения энергоресурсов для Франции, а Путин приехал в Астану накануне российского председательства в СНГ, отметил сенатор Андрей Климов.
Визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан и недавнюю поездку главы Франции Эммануэля Макрона в Астану не следует связывать, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН. По его словам, оба визита – это совершенно «разные планеты».
Накануне Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Путин приехал в столицу республики по приглашению лидера Казахстана, который лично встретил президента России у трапа самолета. При этом неделю назад Казахстан посещал Эммануэль Макрон. Климов отметил, что цели поездок Макрона и Путина кардинально отличаются.
«Это особый знак уважения, когда глава государства встречает другого главу государства сам. Выше этого нет с точки зрения привечания гостей. Владимир Путин – это высокий политический уровень, а Макрон – это один из заурядных политиков далеко не первой величины. Думать, что кто-то реагирует на поездки Макрона куда-то – это он незнания. Макрон сейчас ищет способы найти альтернативные пути получения энергетических ресурсов для своей страны, он ездит не только в Казахстан. А Путин приехал накануне российского председательства в СНГ, приехал на большое мероприятие. У нас с Казахстаном договор, страна является членом и СНГ и ОДКБ. Здесь совершенно разные планеты», - сказал Климов.
Ранее, 1 ноября, Эммануэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом. В аэропорту столицы президента встречал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью НСН говорил, что Макрон посетил Казахстан не только для того, чтобы обсудить поставки урана, но и для отдаления этой страны от России, передает «Радиоточка НСН».
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