«Разные планеты»: Сенатор Климов сравнил визиты Путина и Макрона в Казахстан

Визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан и недавнюю поездку главы Франции Эммануэля Макрона в Астану не следует связывать, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН. По его словам, оба визита – это совершенно «разные планеты».

Накануне Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Путин приехал в столицу республики по приглашению лидера Казахстана, который лично встретил президента России у трапа самолета. При этом неделю назад Казахстан посещал Эммануэль Макрон. Климов отметил, что цели поездок Макрона и Путина кардинально отличаются.