Путин назвал инцидент с «Северными потоками» актом международного терроризма

Путин заявил, что Россия выносит вопрос о диверсии на нитках «Северного потока» на срочное обсуждение Совбеза ООН.

В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

