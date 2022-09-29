Путин назвал инцидент с «Северными потоками» актом международного терроризма

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с работой газопроводов «Северный поток» актом международного терроризма. Такое заявление он сделал в ходе разговора с турецким лидеров Тайипом Эрдоганом.

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Путин заявил, что Россия выносит вопрос о диверсии на нитках «Северного потока» на срочное обсуждение Совбеза ООН.

В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:Северный Поток
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