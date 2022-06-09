Путин назвал главное направление удара санкций по России
9 июня 202219:59
Президент РФ Владимир Путин заявил, что главным направлением удара санкций по России стал запрет на импорт микроэлектроники. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление Путин сделал на встрече с молодыми российскими бизнесменами.
По его словам, это случилось потому, что РФ решила технологии «благополучно закупать за дешево», продавая газ и нефть. Путин отметил, что благодаря ограничениям Россия вынуждена заниматься развитием своих инженерных школ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru