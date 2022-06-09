Путин пообещал подумать о льготах для молодых фармацевтов

В России могут появиться льготы для молодых сотрудников фармацевтических компаний - такие же, которые ранее были введены для сотрудников IT-сферы. Подумать об этом пообещал президент РФ Владимир Путин 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями, сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, он ждет предложений о необходимости введения таких льгот в стране от представителей фармацевтической отрасли.

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Путин также заметил, что льготы для IT-специалистов потребовались, поскольку в развитии этой отрасли нужно делать решительные шаги.

Ранее кабмин определил порядок предоставления отсрочки от армии для IT-специалистов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ФармацевтикаМолодежьГосподдержкаВладимир Путин
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