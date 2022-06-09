Путин пообещал подумать о льготах для молодых фармацевтов

В России могут появиться льготы для молодых сотрудников фармацевтических компаний - такие же, которые ранее были введены для сотрудников IT-сферы. Подумать об этом пообещал президент РФ Владимир Путин 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями, сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, он ждет предложений о необходимости введения таких льгот в стране от представителей фармацевтической отрасли.