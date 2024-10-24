Президент России подчеркнул, что беспорядки на улицах ряда европейских городов — следствие внутренней политики руководства стран Европы.

Ранее бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй заявил, что Россия при Путине восстановилась после упадка в 90-е годы прошлого века и в настоящее время является одной из самых успешных стран в мире. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

