Путин назвал чушью заявления о якобы желании России сеять хаос в Британии
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Казани, назвал полной чушью заявления британской разведки о желании Москвы посеять хаос в королевстве.
Президент России подчеркнул, что беспорядки на улицах ряда европейских городов — следствие внутренней политики руководства стран Европы.
Ранее бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй заявил, что Россия при Путине восстановилась после упадка в 90-е годы прошлого века и в настоящее время является одной из самых успешных стран в мире. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru