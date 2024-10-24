Путин назвал чушью заявления о якобы желании России сеять хаос в Британии

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Казани, назвал полной чушью заявления британской разведки о желании Москвы посеять хаос в королевстве.

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Президент России подчеркнул, что беспорядки на улицах ряда европейских городов — следствие внутренней политики руководства стран Европы.

Ранее бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй заявил, что Россия при Путине восстановилась после упадка в 90-е годы прошлого века и в настоящее время является одной из самых успешных стран в мире. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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