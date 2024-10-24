Путин назвал бессмысленными угрозы в адрес России

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Казани, назвал бессмысленными поступающие в адрес России угрозы.

Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита БРИКС

«Угрожать можно кому угодно, России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», — подчеркнул президент.

Ранее глава государства также отметил, что для него безопасность России — приоритетная задача.

Путин добавил, что Москва намерена выстраивать отношения с теми странами, которые уважают ее независимость, в частности, с партнерами по БРИКС. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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