Путин назвал бессмысленными угрозы в адрес России

«Угрожать можно кому угодно, России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», — подчеркнул президент.

Ранее глава государства также отметил, что для него безопасность России — приоритетная задача.

Путин добавил, что Москва намерена выстраивать отношения с теми странами, которые уважают ее независимость, в частности, с партнерами по БРИКС. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

