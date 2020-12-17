Путин назвал авторов поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции, что авторами поправок в Конституцию РФ стали граждане. Он также поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам.
Президент ответил на вопрос журналиста, почему изменить основной закон страны власть решила именно сейчас. На это президент сказал, что предыдущая Конституция 1993 года принималась практически в боевых условиях, когда танки стреляли по парламенту. По словам Путина, с тех пор ситуация сильно поменялась и поправки в закон назрели.
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