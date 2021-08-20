Путин назвал Афганистан одной из приоритетных тем на встрече с Меркель

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в приоритетном порядке обсуждалась ситуация в Афганистане, сообщает ТАСС.

По его словам, это объясняется стремительным развитием событий в этой стране.

Российский лидер отметил, что запрещённое в России радикальное движение «Талибан» «контролирует практически всю территорию Афганистана» и именно из этих реалий нужно исходить.

Президент России добавил, что одна из главных задач - не позволить террористам проникнуть из Афганистана на территории соседних стран, в том числе под видом беженцев.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что, кроме Афганистана, лидеры планировали рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.