Названы лучшие технологически развитые компании России

Страховая компания «Ингосстрах» попала в тройку самых технологически развитых организаций в своей отрасли, следует из итогов рейтинга инновационности страховых компаний за 2024 год, оставленного фондом «Сколково».

Компания набрала 134 балла по таким критериям, как сотрудничество со стартапами, цифровые сервисы, инновационная оргструктура, инвестиции в инновации, а также участие в мероприятиях по продвижению инноваций и поддержке проектов ранних стадий.

В исследовании принимали участие 20 крупнейших по сборам универсальных страховщиков России.

По словам первого заместителя гендиректора «Ингосстраха» Ивана Матвеева, компания реализует комплексный подход – от первоначального отбора идей до масштабирования пилотов и внедрения их в ключевые бизнес-процессы.

«Контракты с резидентами “Сколково”, открытые экспериментальные среды и интеграция инноваций в клиентские продукты позволяют нам планомерно реализовывать практику маленьких шагов для подготовки больших технологических прорывов в операционной деятельности», - подчеркнул он.

