Путин назначил зарплату Медведеву

Президент России и глава Совбеза страны Владимир Путин установил размер зарплаты экс-премьеру Дмитрию Медведеву, который после отставки получил пост замглавы Совета безопасности.

Согласно указу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, ежемесячная зарплата Медведева составит 618 713 рублей. Документ вступил в силу с 16 января.

Правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку 15 января. Новым главой правительства стал Михаил Мишустин, занимавший ранее пост главы Федеральной налоговой службы.

В октябре прошлого года BBC сообщала, что зарплата Медведева на посту главы правительства, предположительно, так же составляла 618 тысяч рублей в месяц.

