Путин назначил зарплату Медведеву
Президент России и глава Совбеза страны Владимир Путин установил размер зарплаты экс-премьеру Дмитрию Медведеву, который после отставки получил пост замглавы Совета безопасности.
Согласно указу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, ежемесячная зарплата Медведева составит 618 713 рублей. Документ вступил в силу с 16 января.
Правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку 15 января. Новым главой правительства стал Михаил Мишустин, занимавший ранее пост главы Федеральной налоговой службы.
В октябре прошлого года BBC сообщала, что зарплата Медведева на посту главы правительства, предположительно, так же составляла 618 тысяч рублей в месяц.
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