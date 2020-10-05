Путин назначил встречу лидерам думских фракций
Владимир Путин проведёт встречу с главами думских фракций в предстоящий вторник, 6 октября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Она пройдёт в формате видеоконференции, отмечает РЕН ТВ.
Ранее источник в Госдуме сообщил агентству, что встреча президента России с лидерами фракций запланирована на 6 октября. Эту информацию позднее подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Между тем, на минувшей неделе в Госдуме неофициально уже называли ориентировочную дату встречи – 6 октября. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин. По итогам беседы проясняться два вопроса: состоятся ли досрочные парламентские выборы и будут ли они организован в трехдневном формате.
В этом году 11-13 сентябре выборы впервые прошли в течение трех дней. Ряд партий выдвигают претензии, что такой формат осложняет контроль над ходом голосования. Однако Владимир Путин заявил, что это позволяет увеличить явку за счет тех граждан, которые не успевают прийти на избирательные участки в один день.
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