Путин назначил врио главы НАО

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Ранее он занимал пост заместителя губернатора НАО.



Предыдущий глава округа Александр Цыбульский (на фото) был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области вместо Игоря Орлова — он добровольно подал в отставку, которую принял Путин.



Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью НСН предположил, что отставка Орлова связана с протестами вокруг строительства мусорного полигоина в Шиесе.



Отметим, что сегодня же ушел в отставку и другой российский губернатор — глава Коми Сергей Гапликов. Он возглавлял республику с 2015 года, напоминает ОТР.

