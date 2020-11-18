Путин назначил врио главы Мордовии

В свою очередь, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН заявил, что решение Волкова может быть связано со сменой клана, правящего в регионе с середины 1990-х годов.



Здунов в 2014-2018 годах был министром экономики Татарстана, а после премьером Дагестана. Он возглавил правительство республики в 2018 году на фоне возникшего в регионе политического кризиса. Его предшественник – Абдусамад Гамидов – был задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у него несколько пистолетов и автоматы Калашникова.

