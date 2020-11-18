Путин назначил врио главы Мордовии

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства сложил полномочия руководителя региона с Владимира Волкова, который ранее попросил уйти в отставку, так как «нужно давать дорогу молодым». Волков был главой Мордовии с 2012 года.

Коррупция и смена клана. Названы причины отставки главы Мордовии

В свою очередь, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН заявил, что решение Волкова может быть связано со сменой клана, правящего в регионе с середины 1990-х годов.

Здунов в 2014-2018 годах был министром экономики Татарстана, а после премьером Дагестана. Он возглавил правительство республики в 2018 году на фоне возникшего в регионе политического кризиса. Его предшественник – Абдусамад Гамидов – был задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у него несколько пистолетов и автоматы Калашникова.

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ФОТО: сайт правительства Дагестана
ТЕГИ:Мордовия
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