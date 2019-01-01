Путин назначил врио главы Астраханской области из своего резерва

Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области стал выпускник «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Как сообщает ТАСС, Игорь Бабушкин вошёл в третий поток новых управленцев, которых воспитывает действующая власть.

Обучение кадрового управленческого резерва государственной службы проходит на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял отставку врио главы Астраханской области Сергея Морозова «по семейным обстоятельствам», назначив на его место 49-летнего Игоря Бабушкина.

Ранее гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН выразил уверенность, что Сергея Морозова ждет новый пост в старой команде.

