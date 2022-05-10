Путин назначил врио глав пяти регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав регионов, губернаторы которых во вторник были сняты с должностей. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка на вшивость. После «губернаторопада» политологи прогнозируют осенние выборы

Согласно документам, должность врио губернатора республики Марий Эл займет Юрий Зайцев, губернатoра Кирoвской области – Александр Сoколов, Рязанской области – Павел Малков, Саратoвской области – Роман Бусаргин, Томской области – Владимир Мазур.

Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что значимая часть отставок ожидаема, в том числе по причине низкого рейтинга.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Владимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры