Путин назначил врио глав пяти регионов
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав регионов, губернаторы которых во вторник были сняты с должностей. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документам, должность врио губернатора республики Марий Эл займет Юрий Зайцев, губернатoра Кирoвской области – Александр Сoколов, Рязанской области – Павел Малков, Саратoвской области – Роман Бусаргин, Томской области – Владимир Мазур.
Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что значимая часть отставок ожидаема, в том числе по причине низкого рейтинга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru