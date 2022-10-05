Путин назначил врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин, как и планировалось, принял решение о назначении временно исполняющих обязанностей руководителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Текс указов появился на официальном портале правовой информации.

В частности, врио главы ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. В соответствии с договорами о включении новых субъектов в состав Российской Федерации, их временные руководители будут выполнять свои обязанности до избрания главы согласно законодательству РФ.

Врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, а Владимира Сальдо назначен врио губернатора Херсонской области.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одновременно президент РФ подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и об образовании новых регионов.

