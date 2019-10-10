Путин назначил трёх глав АП

Президент РФ Владимир Путин назначил новых глав трёх управлений администрации.

Как сообщается на сайте Кремля, начальником управления информационного и документационного обеспечения стал Антон Фёдоров. Ранее он занимал пост главы управления по вопросам госслужбы и кадров, пишет АГН Москва.

Место Фёдорова в управлении по вопросам госслужбы и кадров занял Максим Травников, ранее руководивший управлением президента по обеспечению конституционных прав граждан. Его предыдущее место соответственно заняла Татьяна Локаткина, бывшая ранее заместителем главы.

Ранее НСН писала, что советник президента РФ Сергей Глазьев был освобождён от занимаемой должности. В начале октября он был утверждён в качестве нового министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

