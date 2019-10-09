Путин освободил Глазьева от должности советника

Советник президента РФ Сергей Глазьев освобождён от занимаемой должности. Указ с подписью главы государства Владимира Путина размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В начале октября Глазьев был утверждён в качестве нового министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК. Как напоминает «Свободная пресса», тогда в Кремле отметили, что чиновник не сможет совмещать работу на обоих постах.

Напомним, Сергей Глазьев пришёл на работу в администрацию президента РФ в 2012 году. С тех пор он занимал пост советника главы государства по вопросам развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

