Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД

Президент России Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра МИД по вопросам противодействия терроризму, говорится опубликованном на сайте правовой информации указе.

Путин освободил от должности первого замглавы МЧС России Чуприяна

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее Путин снял Гречушкина с должности замглавы МЧС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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