Поклонская: Хотела бы поработать в Кабо-Верде

Ранее сообщалось, что Поклонская, депутатские полномочия которой истекают в октябре, может быть назначена послом России в Кабо-Верде.

В интервью экс-прокурор Крыма не стала подтверждать или опровергать эту информацию. Однако Поклонская отметила, что хотела бы поехать в Кабо-Верде и поработать там.

«Мне интересно все новое», — объяснила депутат.

