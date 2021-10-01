Поклонская: Хотела бы поработать в Кабо-Верде
Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что хотела бы поработать в Кабо-Верде. Об этом парламентарий рассказала в в интервью радио «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что Поклонская, депутатские полномочия которой истекают в октябре, может быть назначена послом России в Кабо-Верде.
В интервью экс-прокурор Крыма не стала подтверждать или опровергать эту информацию. Однако Поклонская отметила, что хотела бы поехать в Кабо-Верде и поработать там.
«Мне интересно все новое», — объяснила депутат.
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