Поклонская: Хотела бы поработать в Кабо-Верде

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что хотела бы поработать в Кабо-Верде. Об этом парламентарий рассказала в в интервью радио «Комсомольская правда».

Захарова не стала комментировать возможное назначение Поклонской

Ранее сообщалось, что Поклонская, депутатские полномочия которой истекают в октябре, может быть назначена послом России в Кабо-Верде.

В интервью экс-прокурор Крыма не стала подтверждать или опровергать эту информацию. Однако Поклонская отметила, что хотела бы поехать в Кабо-Верде и поработать там.

«Мне интересно все новое», — объяснила депутат.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ГосдумаНаталья Поклонская
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