Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России

Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева на должность первого заместителя секретаря Совбеза РФ. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Также назначены новые заместители секретаря Совета безопасности: Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов. Также Дмитрий Грибков назначен помощником секретаря Совбеза.

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На пост помощника секретаря Совета безопасности был утвержден. Павел Коновальчик.

Помимо этого, президент Путин освободил Александра Бураченка от должности помощника министра обороны и назначил его на пост помощника секретаря Совета безопасности. В рамках этого же указа Бураченко был уволен с военной службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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