Армения впервые назначила посла в Саудовской Аравии

Послом Армении в Саудовской Аравии стал глава дипмиссии республики в ОАЭ Карен Григорян. Об этом сообщили в аппарате президента Армении.

Отмечается, что глава республики Ваагн Хачатурян уже подписал соответствующий указ.

Григорян стал первым послом Армении в Саудовской Аравии. Страны не имели дипломатических отношений с 1991 года и подписали протокол об их установлении лишь в ноябре 2023-го.

Ранее президент России Владимир Путин назначил нового посла страны в Албании, им стал Алексей Зайцев, напоминает RT.

