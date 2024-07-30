Армения впервые назначила посла в Саудовской Аравии
30 июля 202410:59
Послом Армении в Саудовской Аравии стал глава дипмиссии республики в ОАЭ Карен Григорян. Об этом сообщили в аппарате президента Армении.
Отмечается, что глава республики Ваагн Хачатурян уже подписал соответствующий указ.
Григорян стал первым послом Армении в Саудовской Аравии. Страны не имели дипломатических отношений с 1991 года и подписали протокол об их установлении лишь в ноябре 2023-го.
Ранее президент России Владимир Путин назначил нового посла страны в Албании, им стал Алексей Зайцев, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru