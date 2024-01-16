Путин назначил новых послов в Габоне и Конго
16 января 202413:40
Российский лидер Владимир Путин назначил новых послов в Республике Конго и Габонской Республике. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Конго назначен Ильяс Искандаров. В свою очередь на должность посла в Габоне назначен Дмитрий Корепанов.
Ранее Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru