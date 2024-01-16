Путин назначил новых послов в Габоне и Конго

Российский лидер Владимир Путин назначил новых послов в Республике Конго и Габонской Республике. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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В документе говорится, что чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Конго назначен Ильяс Искандаров. В свою очередь на должность посла в Габоне назначен Дмитрий Корепанов.

Ранее Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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