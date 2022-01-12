Путин назначил новых послов РФ в Индии и Сингапуре

Алипов сменил на этом посту Николая Кудашева, который, согласно указу российского лидера, стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сингапур.

Ранее Путин освободил Сергея Николаева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Тунисской Республике, и назначил на этот пост Александра Золотова.