Путин назначил новых послов РФ в Индии и Сингапуре
12 января 202216:59
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Алипова чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Индия, сообщает пресс-служба Кремля.
Алипов сменил на этом посту Николая Кудашева, который, согласно указу российского лидера, стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сингапур.
Ранее Путин освободил Сергея Николаева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Тунисской Республике, и назначил на этот пост Александра Золотова.
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12 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru