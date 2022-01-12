Путин назначил новых послов РФ в Индии и Сингапуре

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Алипова чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Индия, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назначил нового посла в Омане

Алипов сменил на этом посту Николая Кудашева, который, согласно указу российского лидера, стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сингапур.

Ранее Путин освободил Сергея Николаева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Тунисской Республике, и назначил на этот пост Александра Золотова.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПосолРоссийское ПосольствоСингапурИндияВладимир Путин
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