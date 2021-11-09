Путин назначил нового посла в Омане
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Султанате Оман назначен Илья Моргунов, ранее занимавший пост главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Также российский лидер освободил от должности посла в Омане Дмитрия Догадкина. Оба указа главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин назначил новым послом на Мальте Андрея Лопухова, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru