Путин назначил нового посла в Омане

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Султанате Оман назначен Илья Моргунов, ранее занимавший пост главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

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Также российский лидер освободил от должности посла в Омане Дмитрия Догадкина. Оба указа главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин назначил новым послом на Мальте Андрея Лопухова, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Российское ПосольствоПосолУказыВладимир Путин
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