Путину предложили кандидатуру на пост детского омбудсмена
Депутат Госдумы Елена Вторыгина и глава НКО «Союз женских сил» Инга Легасова предложили назначить на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка академика РАЕН, заслуженного адвоката, председателя Общероссийской общественной организации «За права женщин России» Людмилу Айвар.
В обращении на имя президента РФ Владимира Путина, которое имеется в распоряжении НСН, говорится, что Айвар работала в судейском сообществе, имеет опыт нормотворческой и правозащитной деятельности, активно взаимодействует с профильным думским комитетом.
Кроме того подчёркивается, что Айвар сама является многодетной мамой и принимает активное участие в решении проблем, связанных с нарушением прав женщин и детей.
Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Госдумы, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Верховный суд поддержал пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
- Российские IТ-гиганты и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками
- Россиянина в Болгарии заподозрили в промышленном шпионаже
- Бдительность и разведка: В НАТО объяснили высылку дипломатов РФ
- Рубль опустил доллар ниже отметки начала лета
- Международный союз биатлонистов признал «Спутник V»
- До девяти человек насмерть отравились алкоголем в Оренбуржье
- Саакашвили в тюрьме страдает без матраса и телевизора
- Умер легендарный создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27
- Зюганова единогласно избрали главой фракции КПРФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru