Путин назначил нового посла в Уганде

Президент России Владимир Путин подписал указ и освободил Александра Полякова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Уганде, сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом российский лидер назначил на этот пос замдиректора департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества Владлена Семиволоса.

Ранее Путин уволил из органов несколько высокопоставленных сотрудников МВД, а именно заместителя начальника полиции Москвы генерал-майора юстиции Наталью Агафьеву и генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца и генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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