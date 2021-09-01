Путин назначил нового посла в Уганде
Президент России Владимир Путин подписал указ и освободил Александра Полякова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Уганде, сообщает пресс-служба Кремля.
Другим указом российский лидер назначил на этот пос замдиректора департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества Владлена Семиволоса.
Ранее Путин уволил из органов несколько высокопоставленных сотрудников МВД, а именно заместителя начальника полиции Москвы генерал-майора юстиции Наталью Агафьеву и генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца и генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова.
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