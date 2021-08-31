СМИ: Путин уволил нескольких генералов МВД

Несколько высокопоставленных сотрудников МВД, в том числе три генерала, уволены из органов, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В отставку ушли заместители начальника полиции Москвы генерал-майор юстиции Наталья Агафьева и генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров, отмечает Ura.ru. Кроме того, уволены генерал-майор внутренней службы Виталий Краснов и генерал-майор полиции Юрий Демин.

По данным «Коммерсанта», Краснова, Демина и Понорца отстранили от службы в августе из-за дела бывшего начальника камчатского УМВД Михаила Киселева, задержанного в рамках уголовных дел о превышении полномочий и получении взятки. Понорец и Демин поручились за Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв, Краснов оказывал экс-главе УМВД протекцию при продвижении по службе.

