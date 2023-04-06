Путин назначил нового посла в Туркмении

Президент РФ Владимир Путин назначил Ивана Волынкина на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Туркменистане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Волынкин сменил на этом посту Александра Блохина, который был освобождён от обязанностей посла другим указом главы государства.

Ранее Путин сменил российского посла в Италии, назначив на этот пост Алексея Парамонова, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ПосолТуркменияВладимир Путин

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