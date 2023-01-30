Нового посла США в РФ встречают в Москве митингом

Студенческий митинг протеста проходит у МИД России, куда должна прибыть новый посол США в Москве Линн Трейси, сообщает РИА Новости.

Несколько студентов у здания российского внешеполитического ведомства держат плакаты с надписями: «США – спонсор терроризма», «Хватит зарабатывать на чужом горе». Основная тема митинга: ответственность США за события на Украине, а также осуждение за поставки оружия киевскому режиму.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил Лавров [министр иностранных дел РФ]». «США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — сообщает внешнеполитическое ведомство.

