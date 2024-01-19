Путин назначил нового посла России в Японии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому послом России в Японии был назначен директора третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
На данном посту Ноздрев сменил Михаила Галузина, который занимал должность российского посла в Японии до 25 ноября 2022 года.
Ранее Путин назначил нового посла в Республике Конго. Согласно указу президента, эту должность занял Ильяс Искандаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, российский лидер подписал указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Конго Дмитрия Корепанова.
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