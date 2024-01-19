Путин назначил нового посла России в Японии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому послом России в Японии был назначен директора третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

Путин сменил посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

На данном посту Ноздрев сменил Михаила Галузина, который занимал должность российского посла в Японии до 25 ноября 2022 года.

Ранее Путин назначил нового посла в Республике Конго. Согласно указу президента, эту должность занял Ильяс Искандаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, российский лидер подписал указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Конго Дмитрия Корепанова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЯпонияПосолУказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры